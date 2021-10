Saint-Étienne-du-Rouvray. Hôpital psychiatrique du Rouvray : les mesures de la direction contre la suroccupation des lits

Les syndicats du centre hospitalier du Rouvray, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), ont tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Ils dénoncent une forte suroccupation des lits et une dégradation de la qualité de la prise en charge des patients et des conditions de travail du personnel soignant. C'est ce qui a donné lieu à un CHSCT exceptionnel, vendredi 23 mars 2018.

Dans un communiqué, la direction reconnaît "la gravité de la situation et la période particulièrement difficile traversée par les patients et les personnels". Elle parle d'une suroccupation de l'établissement depuis le mois de janvier 2018, obligeant à l'installation de 20 lits supplémentaires et jusqu'à 14 lits d'urgence. Concrètement, il s'agit de "lits de camp avec des couvertures en guise d'oreiller", indiquait une infirmière.

Une suroccupation qui s'explique en partie, selon la direction, par une très forte augmentation du nombre de passages à l'UNACOR, l'Unité d'accueil et d'orientation (+13,5% en un an) et à la saturation des urgences du CHU de Rouen (Seine-Maritime) qui rend impossible le maintien dans ce service des patients justifiant une hospitalisation en hôpital psychiatrique.

Des embauches immédiates

La direction de l'établissement a indiqué avoir "officiellement informé l'ARS de ce niveau exceptionnel de tension sur les lits d'hospitalisation". Elle indique également recruter immédiatement des personnels contractuels, à savoir trois infirmiers et deux aides-soignants qui seront affectés au pool de remplacement.

Un dispositif de gestion de crise est aussi mis en place pour analyser les sorties de patients réalisés la semaine précédente et les motifs qui obligeraient à reporter les sorties d'hospitalisation.

Un nouveau mode de sortie des patients de l'UNACOR doit aussi permettre de diminuer les durées d'hospitalisation.

