Rugby : pour Richard Hill, Rouen "a la meilleure équipe"

Le samedi 26 mai 2018, le Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) a rendez-vous avec son histoire sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Alors que ses joueurs doivent l'emporter avec plus de trois points d'avance, Richard Hill est convaincu que la montée en Pro D2 les attend au bout du voyage.

Un match pour valider la montée ou stagner une année de plus en Fédérale 1. 80 minutes de jeu pour résumer la saison à un succès majuscule ou à un petit échec. Ça peut paraître injuste sur le papier, mais c'est ce qui attend les joueurs du Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime), qui font le déplacement jusqu'à Bourg-en-Bresse le samedi 26 mai 2018 pour la finale retour d'accession à la Pro D2. Battus de trois points à Diochon lors du match aller (24-27), les Lions doivent renverser cet écart pour monter. La gestion de la pression, son plan tactique, l'état de forme de ses troupes… L'entraîneur rouennais, Richard Hill, se confie à quelques heures de ce rendez-vous majeur.

Il faut rebondir après cette première défaite, comment sentez-vous le moral de vos joueurs ?

Très bon ! On a terminé plus fort. Si on se dit qu'on est à la mi-temps de la finale, c'est Bourg qui est rentré aux vestiaires un peu déçu parce que nous avons marqué deux essais à la fin. Notre vestiaire était très animé et très positif. Il y a beaucoup de confiance dans le groupe.

Pourtant, il faut s'attendre face à un vrai combat avec une équipe qui sera poussée par son public…

Oui, ça va être un match difficile parce que Bourg-en-Bresse est invaincu à domicile depuis deux ans et demi. Mais je n'ai pas de soucis avec ça parce que nous jouons très bien à l'extérieur, surtout quand le public est contre nous. On est la meilleure équipe si on peut mettre en place notre jeu. Mais à l'aller, avec la pression, le stade et le public, on est sorti de notre stratégie. À cause de l'enthousiasme, certains ont essayé de gagner tout seul et ce n'est pas notre truc. Si on peut gérer la pression et rester collectif, on peut gagner !

Votre mêlée a dominé vendredi dernier, c'est le point sur lequel il faut appuyer pour gagner ?

C'est vrai qu'on a dominé, mais on n'a pas été récompensé. On n'arrivait pas à marquer les essais parce que la défense de Bourg-en-Bresse est très forte. J'estime que nous allons dominer encore dans ce domaine, donc on va changer la stratégie et prendre les trois points quand ils seront pénalisés en mêlée. On va aussi essayer de jouer dès le début comme on a fini le match aller, avec plus de vitesse.

Le banc a aussi eu de l'impact, avec notamment les entrées de Cozens et Richardot…

Je vais annoncer les titulaires vendredi ou samedi matin. Mais il y a certains joueurs qui méritent de commencer samedi soir. Trois ou quatre joueurs qui sont rentrés et qui ont fait la différence devraient débuter. Notre banc est meilleur et a mieux terminé que celui de Bourg, le groupe est plus large et peut faire la différence.

Justement, est-ce qu'il y a des absents dans le groupe ?

On espérait qu'il serait remis, mais finalement Kévin Milhorat est blessé pour ce match. Les deux joueurs qui étaient blessés pour le premier match, Kévin Milhorat et Yann Thomas, sont toujours blessés. Mais avec les 23 joueurs de la semaine dernière il n'y a pas d'autres blessures.