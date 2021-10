Bayeux : le Front de gauche se réunit

Cette "Assemblée Citoyenne" aura lieu avec la participation de représentants des formations qui constituent le Front de Gauche, et Xavier Compain, membre de la direction nationale du PCF chargé des questions de l'agriculture, la pêche et la forêt. Toutes les citoyennes et citoyens intéressé(e)s par le débat sur la situation économique, sociale et politique de la France sont invitées à venir échanger et donner leur opinion sur le programme du Front de Gauche et de son candidat Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle.