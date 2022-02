Cherbourg. Le Salon Back To Vintage arrive à Cherbourg

Après avoir attiré plus de 4500 curieux à Caen, la Salon Back To Vintage, prendra lieu à la Cité de la Mer avec une trentaine d'exposants; des passionnés de la fabuleuse époque des 30 glorieuses en provenance de Bretagne et Pays de la Loire. Certains Normands seront aussi sur le salon pour exposer, pas assez au goût de Benjamin Hébert, l'organisateur. Passionné de vintage, il alimente chaque jour son blog La Gazette d'Hector. Il était au micro Tendance Ouest.

Benjamin Hébert, organisateur Impossible de lire le son.

Le salon Back To Vintage a prévu de faire plusieurs arrêts en Normandie. Après Caen et Cherbourg, Benjamin Hébert proposera cet évènement au Havre les 8 et 9 décembre prochains.