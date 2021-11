Flers. Le MU.MO, un musée mobile d'art contemporain sur les routes de Normandie

Il va sillonner la Normandie pendant les prochaines semaines. Le MU.M0 - pour MUsée MObile - présente une exposition itinérante d'art contemporain conçue par des FRAC (Fonds régionaux d'art contemporain). L'exposition Exquis! est ainsi présentée jusqu'au 10 juin 2017 sur le parking du château de Flers (Orne), où est stationné l'énorme camion.

Plasticiens de renom

L'exposition présente des oeuvres de plasticiens de renommée internationale, comme le sud-africain William Kentridge (exposé à la biennale de Venise en 2015), ainsi que des artistes émergents comme Chloé Quenum ou le duo composé de Bevis Martin et Charlie Youle.

Scolaires et grand public

Ces oeuvres d'art contemporain sont décryptée pour des groupes d'écoliers, mais le grand public peut également venir les découvrir le soir, de 16 à 18h, et samedi 10 juin toute la journée. Camille Gouvine, animatrice à bord du MU.MO:

Camille Gouvine Impossible de lire le son.

Ce mardi matin 6 juin 2017, le MU.MO accueillait à Flers les CP de l'école primaire de la Ferté Macé:

CP de la Ferté Macé Impossible de lire le son.

La semaine du 12 au 16 juin 2017, le MU.MO fera étape à Alençon (Place du Point du Jour à Courteille). Autres étapes normandes : à Colombelles et Dives sur Mer (Calvados), Saint-Lô et Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), L'Aigle (Orne), Rugles, Gisors et Val de Reuil (Eure).

A LIRE AUSSI.

Quand l'Antiquité inspire l'art contemporain : une exposition à découvrir à Rouen