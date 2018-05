Une pelouse hybride pour le Stade Malherbe Caen

Le Stade Michel d'Ornano à Caen (Calvados) va se doter d'une pelouse hybride pour la saison prochaine. Ce qui aura pour conséquences, un terrain de jeu plus robuste et de meilleure qualité.

Nouvelle saison, nouvelle pelouse pour le Stade Malherbe Caen (Calvados). Le terrain du stade Michel d'Ornano va être recouvert d'une pelouse hybride. Les travaux doivent commencer à la fin du mois de mai 2018 et vont durer au moins deux mois pour que la pelouse soit opérationnelle à la reprise du championnat. La pelouse et les travaux sont réalisés par l'entreprise Sparfel, basée en Bretagne et en Normandie, à Cresseveuille (Calvados).

Quand le synthétique rencontre le naturel

"On travaille sur du sable, qui est très drainant. En premier lieu, on injecte des fibres synthétiques dans le sol avant de semer du gazon naturel", explique Florian Sparfel, président du groupe Sparfel. 5 % de la pelouse est synthétique, le reste est en gazon naturel. "La racine du gazon naturel s'enroule autour de la fibre, ce qui le rend plus résistant. On évite notamment les trous sur les terrains". 9 600 kilos de fibres synthétiques vont être injectés dans le sol.

Et pour le club c'est un confort supplémentaire puisqu'un réseau de câbles chauffants sera installé, ce qui permet à la pelouse de pousser en continu, même en période hivernale. "C'est vraiment la Rolls Royce des terrains de foot", ajoute Jean-Hervé Sparfel.

Le schéma de la composition d'une pelouse hybride. - Sis Grass

Un terrain d'entraînement du Stade Malherbe Caen est déjà équipé d'une pelouse hybride. L'entreprise Sparfel a déjà posé ce gazon particulier au stade de Guingamp (Côtes-d'Armor), à Brest (Finistère) ou encore sur des terrains de Clairefontaine (Yvelines). Le stade de Caen sera équipé du même gazon hybride que six des 12 terrains de la coupe du monde en Russie dont celui de la finale.