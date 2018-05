À Caen, la maison Yvonne Guégan labellisée "Maison des illustres"

Jeudi 24 mai 2018, la maison Yvonne Guégan à Caen (Calvados) reçoit le label "Maison des Illustres" décerné par le ministère de la culture.

L'artiste et sculptrice Yvonne Guégan qui a vécu à Caen dès l'âge de cinq ans devient une "Illustre". Jeudi 24 mai 2018 la maison de l'artiste normande reçoit le label "Maison des Illustres" décerné par le ministère de la Culture. "Il permet d'avoir une visibilité du lieu au niveau national. C'est surtout une reconnaissance à la fois du talent et de la personnalité d'Yvonne Guégan", explique Jocelyne Mahler, présidente de l'association des amis d'Yvonne Guégan.

Deuxième maison labellisée dans le Calvados

La légataire universelle de la peintre caennaise n'a pas fait la démarche elle-même auprès du ministère. "C'est une adhérente qui connaît bien le lieu et qui l'a trouvé charmant ou du moins de qualité et qui en a parlé à une amie chargée de cette labellisation. Elle est venue, a fait le tour du lieu et elle a jugé que c'était possible pour la labellisation".

La maison d'Yvonne Guégan peut s'enorgueillir puisque dans le Calvados, jusqu'à présent, seule la maison d'Erik Satie à Honfleur, était labellisée.

