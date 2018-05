Le Tendance Live revient à Cherbourg-en-Cotentin le 25 juillet !

Après la réussite du vendredi 29 septembre 2017, le Tendance Live est de retour à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) le mercredi 25 juillet 2018, sur la place de Gaulle.

Rarement on avait vu autant de monde sur la place de Gaulle. Après le succès du vendredi 29 septembre 2017 dernier, Tendance Ouest installe à nouveau la scène du plus grand concert gratuit de Normandie à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) : rendez-vous le mercredi 25 juillet 2018 !

La musique et la mer

Une dizaine de groupes ou artistes vont se succéder à partir de 20 heures, pour plus de trois heures de live. Une belle manière pour la Ville de Cherbourg-en-Cotentin de marquer le lancement de la Dhream Cup, l'événement nautique de l'été, une course à la voile entre La Trinité-sur-Mer et le Cotentin.

Un événement gratuit

Toute l'équipe de Tendance Ouest offrira sa bonne humeur… et des cadeaux, pour un moment familial, ouvert à tous, et 100 % gratuit.

La programmation sera dévoilée d'ici quelques semaines, le visuel révélé dans les prochains jours. Les impatients pourront, d'ici là, se délecter du prochain Tendance Live, à Granville, le vendredi 15 juin 2018, avec sur scène : Tal, Joyce Jonathan, Boulevard des Airs, Madame Monsieur et bien d'autres.

Tendance Live Cherbourg, le mercredi 25 juillet 2018 à 20 heures. Place de Gaulle (place du théâtre). Gratuit.