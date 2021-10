La Vie, Comment ? Pourquoi ? Pour qui ?

Jean Audouze

Selon vous, quelle est l'utilité de la science ?

La science sert uniquement au plaisir du savoir. La recherche, c'est se poser et essayer de définir des questions auxquelles on espère avoir des moyens de réponse. Et puis, par bonheur, on y répond !

Quelle est la voie qui mène à l'astrophysique ?

Il n'y a pas une seule voie, il y en a plusieurs. Je fais partie des gens qui à vingt ans étudient la physique et qui se demandent ensuite quelle sorte de physique choisir. Au hasard des rencontres, je me suis mis à étudier l'astronomie parce que, pour moi, c'était une façon intéressante de faire de la physique. J'ai commencé l'astronomie au début de ma maîtrise. Dans les années 60, il s'est trouvé qu'Hubert Reeves est venu en France, à une époque où il n'était pas connu du public. Il est devenu mon directeur de thèse. A ce moment-là, je me suis intéressé aux étoiles et à leur énergie. Pour moi, les étoiles étaient de beaux laboratoires où on observait de fortes réactions nucléaires. J'étais intrigué par ces endroits du ciel où la chaleur était importante. Je me suis alors posé les questions suivantes : " Que pouvons-nous découvrir de l'univers dans ces endroits-là ? ", " Que se passe-t-il ? ", " Comment évoluent-ils ? ". Je ne me suis pas, tout de suite, posé les questions : " D'où venons-nous ? ", " Où allons-nous ? "…C'est venu, bien après.

Jacques Arnould "La marche à l'étoile. Pourquoi sommes-nous fascinés par l'Espace ?"

« Cinquante années de pratique spatiale n'ont pu se dérouler en totale absence d'âme. » (p. 37.) Cette remarque de J. Arnould montre bien l'enjeu de son récent livre. Théologien et philosophe, J. Arnould travaille comme conseiller au CNES pour les questions éthiques et sociales. Il participe à une aventure qui mobilise le meilleur de la technologie moderne pour conquérir l'espace. Il livre dans cet ouvrage des réflexions qui font écho aux problèmes posés par cette conquête. Dans l'ensemble des publications consacrées à cette épopée, il tient un langage original parce qu'il ne se contente pas de faire droit aux enthousiasmes ou aux désillusions suscités par cette activité aristocratique.

L'ouvrage est une interrogation sur le sens puisqu'il montre que l'aventure spatiale n'est pas seulement une prouesse technique, mais qu'elle s'enracine au plus profond du désir humain, tel qu'il se dévoile dans les mythes fondateurs de la culture universelle. J. Arnould l'avait fait dans un ouvrage précédent (La seconde chance d'Icare) ; il précise et universalise le propos : l'être humain a toujours désiré monter dans les cieux, échapper à la pesanteur et à l'enfermement sur la planète Terre.

