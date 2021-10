L'Amiral Olivier Lajous invité de Tendance Confidences

Olivier Lajous entre dans la marine en 1974 comme matelot du service national. Il est rapidement sélectionné pour suivre le cours d’officier sous contrat avant d’être titularisé dans le corps des officiers de marine en 1987.

En 36 ans de service, il a servi près de 17 ans à la mer. Spécialiste des missiles et de l’artillerie navale, il a assuré trois commandements à la mer et a participé au règlement de nombreux conflits: Liban, Iran-Irak, Libye-Tchad, Yémen-Erythrée et Afghanistan. Il a effectué 1 780 jours de mer, a parcouru 450 000 nautiques, soit l’équivalent de plus de 20 tours du monde, et fait escale dans plus de 60 pays !

Breveté de l’enseignement militaire supérieur, il a occupé plusieurs fonctions d’état-major, dans différents domaines, notamment celui de la communication, comme directeur adjoint puis directeur du service de communication de la marine, mais aussi dans ceux de la prospective et des ressources humaines.

Officier général depuis le 1er janvier 2007, il a successivement été directeur du centre d’enseignement supérieur de la marine et délégué aux réserves de la marine, puis conseiller militaire pour la défense du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités Territoriales (madame Michèle Alliot Marie), placé auprès du secrétaire d’Etat chargé de l’Outre-mer (messieurs Christian Estrosi puis Yves Jégo). Il occupe depuis le 1er septembre 2009 les fonctions de sous-chef d’Etat-major ressources humaines de l’Etat-major de la marine et de directeur du personnel militaire de la marine.