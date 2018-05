Jean-Michel Blanquer pour une "Rencontre du Gouvernement ", dans l'Orne

Une bougie sur le gâteau d'anniversaire, avec " Les rencontres du gouvernement ", jeudi 17 mai 2018 : les Ministres étaient en opération de communication, au terme de leur première année d'exercice. Le Ministre de l'Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer a passé l'après-midi de ce jeudi dans l'Orne

Tous les ministres du gouvernement d'Édouard Philippe étaient simultanément sur le terrain, partout en France, jeudi 17 mai 2018, un an après leur prise de fonction. Par exemple dans l'Orne, c'est le Ministre de l'Éducation Nationale, qui s'est rompu à cet exercice.

Visite d'écoles

Auparavant, Jean-Michel Blanquer est allé visiter deux écoles en secteur prioritaire dans le quartier de Perseigne, à Alençon. Tout d'abord, à l'école primaire publique La Fontaine, où le Ministre a été accueilli par la chorale composée d'écoliers, mais aussi d'enseignants et d'habitants du quartier.

Cette initiative, et l'écriture et la composition d'un opéra, à permis une vraie interaction entre l'école et les habitants. Cette initiative a particulièrement interpellé Jean-Michel Blanquer, qui s'est vu offrir le CD de ce spectacle. Jean-Michel Blanquer a alors visité les écoliers dans leurs classes : d'abord en CEP, puis en CE1.

Le Ministre en visite dans les classes de l'école Molière à Alençon. - Eric Mas

Mais le Ministre était là pour jauger l'efficacité de son dispositif de dédoublement du CP, unanimement saluée par les enseignants. Jean-Michel Blanquer :

Discussion avec les enseignants. - Eric Mas

Le Ministre est ensuite allé jauger un autre dispositif : les devoirs en classe. S'ils sont habituellement faits au collège, ils sont là expérimentés dès la classe de CM2.

Les "Rencontres du Gouvernement"

150 personnes étaient réunies Halle au Blé à Alençon, pour le second aspect de la visite de Jean-Michel Blanquer : les " Rencontres du gouvernement ".

150 personnes aux "Rencontres du Gouvernement". - Eric Mas

Le Ministre de l'Éducation Nationale face au public pour répondre à des questions sur tous les sujets, sans tabou. Avait-il bien révisé les dossiers des confrères des autres Ministères ? Sa réponse :

Le maire d'Alençon Emmanuel Darcissac a accueilli le Ministre. - Eric Mas

Malgré la grogne sociale actuelle, par exemple à la SNCF, c'est une très très faible mobilisation qui a accompagné cette visite ministérielle : Une paire de délégué du SnuippFsu à l'école, une vingtaine de militants d'extrême gauche devant la Halle au Blé.