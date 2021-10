Water-polo : les Marsouins ont les dents longues

La victoire 32-8 des locaux est un résultat "exceptionnel", "très rare" à ce niveau de compétition et même inédit à Hérouville, comme n'a pas manqué de le rappeler Johann Paco. L'entraîneur des Marsouins ne pouvait être que ravi de la prestation livrée par les siens contre une équipe de milieu de tableau, comme l'est Hérouville. Démobilisés, les Nordistes ont coulé en deuxième mi-temps, encaissant un terrible 20-2.

"En voyant le score, le premier réflex serait de penser qu'il n'y avait rien en face, expose Johann Paco. Ce n'était pas le cas. Harnes a de bons joueurs mais ils ne s'entraînent plus. Nous, on a une équipe très jeune qui travaille beaucoup. Ils ne sont pas là pour faire du loisir ; ils sont là pour gagner, travailler, avancer." L'acharnement qu'ils ont mis à lutter jusqu'au bout en atteste : Hérouville, quatrième de N2, est "prêt pour aller un petit peu plus haut". Pas encore en Nationale 1, mais au moins sur le podium de la division inférieure.