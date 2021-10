Voeux communs d'Alain Lambert et du Préfet de l'Orne

Officiellement « pour marquer l’unité et la cohérence entre nous ».

Petits fours quand même… et côté discours :

Pour Alain Lambert : « il faut réunir toutes les bonnes volontés pour faire face à la crise » … « 2012 tiendra en 3 mots : confiance, audace, et excellence ».

Quand au préfet, face aux élus, il est revenu sur les gros dossiers : mise en œuvre de la nouvelle intercommunalité, restructuration urbaine, et soutien à l’économie ... « pour passer un cap difficile au-delà de l’emploi ».