Conseil général de l'Orne: la réaction d'Alain Lambert

"Le Conseil Général est une Institution de plus de deux siècles. Le droit qui en régit l’organisation des pouvoirs est stabilisé depuis longtemps. Il ne saurait être renversé par des coups de vent postélectoraux contraires à l’intérêt général.

Le Président du Conseil Général a pour 1ère responsabilité d’assurer la bonne marche de l’Institution, de veiller aux intérêts moraux et matériels de la population et d’appliquer la loi.

J’estime donc de mon devoir de ne pas réagir dans la précipitation à un mouvement qui me paraît largement improvisé et trop exclusivement inspiré par des objectifs personnels. Alors que des dangers pèsent sur la stabilité financière des départements, et donc sur le financement des collectivités et de la protection sociale des Ornais.

Aucune critique sur la gestion de l’Orne n’émane d’ailleurs de la communication essentiellement inspirée par des sujets de politique nationale partisane de ceux qui se sont manifestés.

Depuis quelques jours j’entends 'après vous ce sera qui ? La pagaille ?' Une réponse sereine à cette question ne peut émerger de l'affichage de divisions fondées sur des motifs étrangers à l'avenir de l'Orne.

Les sujets qui divisent de bonne foi les élus du Conseil général seront traités. Ils le seront, dans le respect du droit et d’un agenda qui garantiront la lucidité, la sérénité, l’apaisement des passions. Je m’y suis clairement engagé devant la majorité. La publication d’un communiqué postérieur à cet engagement n’était donc pas nécessaire.

Des propositions claires sur les objectifs poursuivis et les moyens de les financer seront exposés en toute transparence.

Le retour au respect mutuel, au dialogue franc et sincère, autrement que par presse interposée sont des préalables pour refonder une équipe dirigeante. Dans la période si difficile que nous traversons, l’Orne a besoin de cohésion, de responsables courageux, connus et reconnus pour leurs compétences et leur expérience. Les appels à la division ne suffiront pas à construire l’avenir de notre département.

Une solution consensuelle et responsable sera en place à la rentrée après que le plan de travail des deux ans à venir aura été fixé, les financements trouvés, et l’avenir de l’Orne ainsi assuré."

Alain Lambert

Président du Conseil Général de l’Orne