Magique. Holiday on Ice au Zénith de Rouen : entretien avec la danseuse Katrina Patchett

Avec pour thème la mythique cité de l'Atlantide, Holiday on Ice présente un nouveau spectacle de patinage encore plus époustouflant et fascinant que le précédent. Katrina Patchett, danseuse émérite déjà récompensée de nombreuses fois et remarquée pour son duo dans l'émission Danse avec les stars avec Brian Joubert, participe pour la première fois au spectacle. Elle répond à nos questions :

Comment avez-vous rejoint la troupe d'Holiday on Ice ?

"La production m'a contactée pour me proposer ce projet mais je ne suis que danseuse, je n'avais pas de compétence en patinage artistique. Cependant, je collaborais depuis plusieurs années avec Brian Joubert, champion du monde de patinage artistique et mon partenaire et mon complice dans Danse avec les stars. Je n'ai voulu participer qu'à condition que Brian soit à nouveau mon partenaire. Nous nous connaissions bien, je l'avais initié à la danse et je trouvais cela intéressant qu'il m'initie à son tour au patinage. Je ne me sentais pas de relever un tel défi avec un inconnu."

Comment avez-vous appris le patinage ?

"En un temps record ! Grâce à des cours intensifs et quotidiens avec Brian en deux mois à partir de janvier 2018. Nous avons énormément travaillé tous les deux à sa patinoire de Poitiers et dans la salle de danse attenante. Pendant ce temps-là, j'étais également en pleine tournée de Danse avec les stars donc ça a été très intense et physique. La tournée de Holiday on ice a commencé début mars à Cergy et depuis, nous avons parcouru une bonne partie de la France à raison de deux à quatre représentations par semaine. À force de pratique, j'ai rapidement progressé et étoffé mes numéros. Je prends plus de vitesse et plus d'aisance. Aujourd'hui, j'ose beaucoup de portés avec Brian. Sur glace ce ne sont pas du tout les mêmes sensations qu'en danse, mais dans le show il y a aussi de purs numéros de danse sur des estrades."

Comment la troupe vous a-t-elle accueilli ?

"Le spectacle a été créé en Belgique où il a été présenté deux mois, puis il est parti en tournée en Allemagne pour trois mois. Dans ces précédentes versions, les guest n'étaient pas les même. J'ai été intégrée à la troupe pour la tournée française, j'arrivais donc dans une troupe déjà constituée et internationale. Parmi les 30 patineurs, de nombreuses nationalités sont en effet représentées : Américains, Allemands, Canadiens, Russes, Polonais ou encore Sud-Africains. J'ai été très rapidement intégrée : on partage beaucoup tous ensemble même si nous sommes très nombreux."

Comment travaillez-vous au quotidien pendant la tournée ?

"Tous les jours, nous avons un créneau de 30 minutes sur la glace pour s'entraîner avant la représentation. Il s'agit de tester la glace, d'adapter nos figures à la dimension de la patinoire. Parfois, nos représentations ont lieu dans de vraies patinoires et parfois, comme au Zénith de Rouen, sur des patinoires synthétiques construites pour l'occasion. Ce ne sont pas les mêmes techniques, nous devons nous adapter constamment à ces changements. Les sauts sont plus complexes sur une patinoire plus petite car nous avons moins d'espace pour prendre de l'élan."

Comment décrire ce spectacle ?

"C'est vraiment un spectacle très moderne dans sa forme et qui puise sa bande-son dans la musique populaire. On entend aussi bien du Johnny que du Bruno Mars, il y a énormément de remix de chansons vraiment connues. Pour ce qui est du décor et des costumes, c'est particulièrement raffiné, cela fait penser à l'esprit cabaret avec des costumes façon Thierry Mugler. Le spectacle a la particularité aussi de mixer de très différentes disciplines : les arts du cirque comme de la magie, des acrobaties, du patinage bien sûr mais aussi des numéros classiques de danse de salon. C'est un spectacle visuel très varié et vraiment étonnant."

Pratique. Samedi 12 mai à 14 heures et 17 h 30 et dimanche 13 mai à 15 heures au Zénith de Rouen. 29 à 74€. citylive.trium.fr

