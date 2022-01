Hors Normandie. Parcs d'attractions : quels nouveaux frissons vous réserve la belle saison ?

>> En France

Les super héros s'emparent de Disneyland Paris

> Marne-la-Vallée, Île-de-France

Ouverture : toute l'année

Après avoir pris possession des studios Disney l'été dernier, les super héros Marvel marquent la saison printanière de leur empreinte (du 23 mars au 16 juin). Pour la première fois, les visiteurs rencontreront "en chair et en os" Captain Marvel ainsi que Groot. Un nouveau spectacle avec effets spéciaux intitulé "Marvel : l'Alliance des super héros" sera programmé au Studio Theater tandis que les fans de Groot seront attendus à Production Courtyard pour un nouveau spectacle immersif. Cette saison permettra ainsi de se maquiller aux couleurs de Spider-Man, Black Panther et autres Thor ou Iron Man. Ce ne sera qu'une mise en bouche avant l'ouverture future d'une zone dédiée à Marvel. Un quartier réservé à Star Wars et un autre à La Reine des Neiges sont également au programme. Durant la belle saison, Disneyland Paris organisera une "magical Pride" le 1er juin, afin de célébrer "la diversité et l'inclusion". La culture hip-hop s'emparera de la destination les 7 et 8 juin avant que des sons jazzy mettent l'ambiance le 15 juin. Le répertoire électro sera quant à lui égrainé à l'occasion d'Electroland, du 5 au 7 juillet.

Clovis ressuscité dans le nouveau spectacle du Puy du Fou

> Les Epesses, Vendée

Ouverture : du 6 avril au 3 novembre

En parallèle de ses projets d'ouverture à l'étranger, notamment en Espagne, le parc d'attractions a travaillé sur un tout nouveau spectacle. Intitulée "Le premier royaume", la représentation transportera les spectateurs à l'époque de Clovis, pour raconter le destin et les conquêtes du premier Roi des Francs. Cet été, à compter du 30 août, un autre spectacle, baptisé "El sueno de Toledo", immergera les curieux dans l'Histoire de l'Espagne. Du côté de la Cinéscénie, le spectacle nocturne réunissant 2.550 comédiens, de nouveaux décors surgiront sous la forme de ruines géantes, appartenant à une ancienne chapelle gothique. 200 nouveaux personnages enrichiront d'ailleurs cette représentation mythique. A l'horizon 2030, le parc prévoit de créer huit autres spectacles en France et autant au "Puy du Fou Espana". La destination ambitionne enfin d'ouvrir quatre autres sites dans le monde.

Nigloland inaugure l'Eden Palais

> Dolancourt, Aube

Ouverture : du 6 avril au 3 novembre

Le parc champenois proposera une page nostalgique de son histoire avec un tout nouvel espace intitulé "Eden Palais". Maquettes de grand huit, de manèges à sensations, de stands de jeu... La zone réunira des témoins de la passion de la famille Gélis pour les parcs d'attractions. Anciens forains, les Gélis remonteront jusqu'à l'époque des théâtres ambulants pour dévoiler leur histoire sur plus de 700 m2. Les visiteurs nostalgiques découvriront un carrousel datant de 1900 qui a subi une cure de jouvence, mais aussi un manège de collection des années 60. Un cinéma et un salon de thé composeront la nouvelle offre.

Le Parc Astérix met les petits plats dans les grands pour ses 30 ans

> Plailly, Oise

Ouverture : du 6 avril au 3 novembre

Alors que le parc célébrera son trentième anniversaire au mois d'avril, il dévoilera une toute nouvelle attraction, intitulée "Attention Menhir !". Pour la première fois, le parc Astérix accueillera ses visiteurs dans un cinéma, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agira d'une salle équipée d'un système pour la 4D et de sièges dynamiques. 300 personnes prendront place dans un théâtre dédié, baptisé "les studios Idéfix". Le parc a bénéficié des conseils et de l'oeil spécialisé du Futuroscope pour cette nouvelle aventure. A l'occasion de cet anniversaire, de nouveaux personnages de la bande d'Astérix feront leur apparition, tels que Numérobis ou les Vikings. Enfin, un nouveau spectacle de magie sera donné au théâtre de Panoramix.

Lucky Luke débarque au parc Spirou

> Monteux, Vaucluse

Ouverture : le 6 avril (fermeture le 29 septembre / saison halloween les week-ends d'octobre et durant les vacances de la Toussaint, jusqu'au 3 novembre)

Dernier-né de la sphère française des parcs d'attractions, le site consacré aux aventures dessinées de Fantasio, Seccotine, Gaston Lagaffe offrira pas moins de sept nouvelles attractions. L'univers du Marsupilami sera enrichi de nouvelles aventures tandis que "Boule & Bill" disposeront de leur propre rolller coaster. Le parc se dotera aussi d'une attraction aquatique avec des chutes de 4 et 10 mètres : "Lucky River".

Solar Impulse atterrit au Futuroscope

> Poitiers, Vienne

Ouverture : toute l'année (fermé en semaine en novembre et décembre)

En février dernier, le Futuroscope a démarré la projection d'un nouveau documentaire en trois dimensions dédié à l'histoire de Solar Impulse, cet avion futuriste capable de voler à l'aide de l'énergie solaire. Au mois d'avril, le parc poitevin inaugurera la refonte de sa zone "le monde des enfants" en "Futuropolis", qui comptera 21 attractions adaptées aux enfants. Ce nouveau quartier est organisé comme une ville imaginaire où les enfants incarnent différents métiers.

Walibi-Rhône Alpes fête ses 40 ans

> Les Avenières, Isère

Ouverture : du 13 avril au 3 novembre

Le parc d'attractions rhodanien inaugurera en juin un nouveau parcours de montagnes russes, long de 575 mètres. Les passagers fileront à plus de 85 km/h tandis que la nacelle les emmènera jusqu'à 31 mètres de haut pour chuter ensuite à la verticale. Le manège a été baptisé "Mystic" et se situera dans la nouvelle zone "Festival City". Un deuxième manège sera à expérimenter, davantage prévu pour une expérience en famille. Intitulé "Les p'tits chaudrons", il consistera à s'installer dans des chaudrons géants qui tournoieront pour faire perdre la tête aux petits comme aux grands. Les visiteurs découvriront l'attraction dès la réouverture du parc le 13 avril.

>> En Europe

Des horaires élargis au parc néerlandais Efteling

> Kaatsheuvel, Pays-Bas

Ouverture : toute l'année

Avec plus de cinq millions de visiteurs, Efteling est l'une des destinations de loisirs phares en Europe. Il est l'un des rares parcs à ouvrir toute l'année. Pour autant, les beaux jours annoncent la remise en route d'attractions dès le 6 avril, comme la montagne russe aquatique "De Vliegende Hollander" et la descente en bouées "Pirana". Efteling se parera de nouvelles couleurs avec la plantation de plus de 80.000 tulipes et jonquilles. Aussi, du 13 avril au 5 mai, les horaires d'ouverture seront allongés de deux heures, permettant aux visiteurs de rester jusqu'à 20h.

Retour du quartier scandinave à Europa-Park

> Rust, Allemagne

Ouverture : du 6 avril au 3 novembre

Dans les starting-blocks pour l'ouverture de son parc aquatique "Rulantica" à la fin de l'année et l'ouverture d'un sixième hôtel sur le thème scandinave le 31 mai prochain, Europa-Park proposera plusieurs nouveautés pour sa saison 2019. Cette année marque le retour du quartier scandinave justement et le premier service d'un nouveau restaurant. Les visiteurs devront toutefois attendre 2020 pour monter à bord de "La Grotte des pirates". Au sein du quartier français, un nouveau film d'aventures intitulé "Mission Astronaute" rappellera l'épopée extraordinaire de Thomas Pesquet à bord de la navette "Soyouz", qui lui a permis de rejoindre la navette spatiale internationale. Les visiteurs assisteront aussi à un nouveau film en quatre dimensions, titré "Une nuit au parc 4D". Enfin, le 20 juillet, Europa-Park ouvrira ses attractions jusqu'à minuit.

