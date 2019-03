Captain Marvel, une super-héroïne flambloyante

Aujourd'hui, je vous parle du film " Captain Marvel " avec Brie Larson, Jude Law et Samuel L. Jackson.

Depuis la fin d'Avengers : infinity war, tout le monde attendait Captain Marvel au cinéma. Un personnage moins connu qu ses prédécesseurs tels que Hulk, Captain America ou Iron Man. Une bonne occasion d'apporter donc un peu de sang neuf dans ces suites Marvel qui s'enchaînent, souvent pour notre plus grand bonheur il faut l'avouer !

Captain Marvel est une femme, première fois qu'une héroïne a le rôle-titre d'un film Marvel, même si on retrouve des femmes chez les Avengers. Pour une fois, Marvel passe après DC, qui a sorti Wonder Woman en 2017. La tâche était donc de faire au moins aussi bien que les concurrents , qui ont obtenu un beau succès avec les aventures de l'Amazone.

Je suis ravie de vous dire que le pari a été réussi ! Captain Marvel est un personnage qui a été très bien revisité et qui nous permet d'assister à un très bon film qui raconte ses origines.

Retour dans le passé avec ce film qui nous propulse dans les années 90. Pour les 30-40 ans (et les plus vieux!) cela rappelle de bons souvenirs plein de nostalgie, avec les vidéo-clubs et les modems 56k pour ne citer qu'eux. La bande-son nous conforte dans cette période régressive avec du Nirvana , du R.E.M . ou encore les TLC. Mais le sujet n'est pas là. La Terre est en danger les amis. Les Skrulls ont infiltré la planète, les Kree vont devoir faire le ménage pour les éliminer, et les humains pourraient en payer le prix. La soldate Vers va essayer de régler ça avant que les gros moyens soient déployés et Nick Fury, agent du SHIELD va l'y aider.

J'ai beaucoup aimé le duo formé par les 2 principaux protagonistes. Il est assez rigolo de voir un Nick Fury jeune, bien plus ouvert et enthousiaste que dans les précédents films où la paranoïa et le culte du secret l'ont rendu bien austère (et flippant!). J'ai trouvé que leur complicité était assez rapide pour 2 représentants de peuples qui ne se connaissent pas , mais ce n'est pas dérangeant dans l'histoire.

Ça tombe bien, car l'histoire est quand même bien sympa. Vers est un soldat amnésique, avec des capacités physiques hors norme qu'elle doit apprendre à contrôler. Au cours d'une mission, elle pourrait être capable d'en savoir plus sur son passé en suivant une piste. En remontant cette piste, le film fait le lien avec plusieurs autres Marvel comme Avengers, Les Gardiens de la Galaxie ou Thor.

Femme de pouvoir(s), Vers est aussi bien entourée. Son enquête la conduit auprès de 2 autres femmes d'envergure, qui même si elles sont secondaires dans l'intrigue, ont fait de Vers ce qu'elle est.

Féminité et puissance de frappe font bon ménage dans les scènes d'action qui, même si elles sont finalement peu nombreuses pour un film de super-héros, sont agréables à regarder. Les effets spéciaux sont très réussis, que ce soit dans la modélisation des pouvoirs de Captain Marvel ou sur les paysages de villes extraterrestres. Et même la seconde jeunesse de Samuel L. Jackson!

Comme souvent chez Marvel, l'humour occupe une place toute particulière et j'ai beaucoup ri. Il ne casse pas l'avancée de l'histoire et donnera place à quelques scènes déjà mythiques. Un secret sur Nick Fury sera ainsi révélé…

Captain Marvel est un très bon film de super-héros, avec une femme qui en impose. Un film qui fleure bon les années 90, accompagné d'une bonne BO. L'action est efficace et l'histoire intéressante. J'ai hâte de voir son implication avec les Avengers en avril prochain. C'est à ne pas manquer, en ce moment au cinéma.

