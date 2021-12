Ces destinations à Noël privilégiées par les Normands

"Noël est la période la plus chère de l'année pour voyager. Pour partir à plus petit budget il faut attendre le 2 janvier, après les prix n'ont plus rien à voir", explique Stéphanie Lange de l'agence de voyage Tui Store à Caen (Calvados). Cependant l'offre abonde et les réservations sont au rendez-vous. Les destinations soleil attirent beaucoup à cette période de l'année : "Pour trouver de la chaleur, les Canaries et le Cap Vert sont les plus proches et sont beaucoup demandés", développe Valérie Boucher, la responsable de l'agence Salaün Holidays à Caen. "On peut également trouver du soleil au Portugal, c'est une destination qui cartonne en ce moment, c'est de la folie", poursuit-elle.

Découvrir les grands marchés de Noël

Au mois de décembre, les marchés de Noël attirent les foules. Le Nord et l'Est de la France, Strasbourg en tête, sont mis en avant par les agences de voyage. L'agence Jeanne d'Arc de Rouen propose par exemple "des tours des plus beaux marchés de Noël, en France et en Europe" présente la responsable. Ces circuits découverte sont particulièrement demandés pour ceux qui souhaitent baigner dans la magie des fêtes et des célébrations de Noël. La Belgique, l'Allemagne et l'Autriche sont également inscrites dans les tours proposés par les agences de voyage.

Des séjours pour "vivre l'hiver"

"Il y a de plus en plus de demande pour des séjours multi-activités pour vivre l'hiver autrement", développe de son côté Stéphanie Lange. Ainsi la Laponie invite à découvrir le pays du père Noël. Le Canada permet de découvrir la pêche blanche, les ballades en traîneau tirés par des chiens et une toute autre ambiance à la veille des fêtes de fin d'année. "Ces séjours attirent particulièrement les familles", poursuit-elle, à condition que le porte-feuille suive. "C'est un peu le dernier moment pour réserver", conclut-elle.

Le Nouvel An dans les grandes capitales culturelles d'Europe

Les capitales européennes attirent également beaucoup en fin d'année. "Cela peut être l'occasion de passer le réveillon dans un lieu atypique et de visiter par la même occasion", encourage Valérie Boucher. Prague, Budapest, Vienne et Londres se trouvent en tête de liste des capitales attractives en fin d'année. "Bien que la période de Noël soit particulièrement chère, on peut proposer des choses attractives avec les compagnies low cost." Pour les budgets plus serrés, des destinations moins fréquentées et des solutions de voyage alternatives comme le covoiturage ou la location d'appartement peuvent présenter des solutions tout aussi intéressantes.

