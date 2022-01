Le-Havre. Le Havre renforce ses liens avec le Sénégal

Sandrine Dunoyer, l'adjointe au maire du Havre (Seine-Maritime) en charge des relations internationales, est en visite officielle au Sénégal du lundi 7 mai au vendredi 11 mai 2018. L'élue rencontrera notamment le député-maire de Ziguinchor, une ville située en Casamance. Des discussions sont au programme pour établir des axes de coopération autour de l'agriculture urbaine, en lien avec l'association havraise Plantons Utile déjà présence dans la région.

Emergence : un projet entre boxe et permaculture

Projet plus abouti à Ziguinchor : celui de l'association havraise Emergence qui œuvre en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Dix boxeurs havrais (cinq espoirs et cinq coachs) sont à Ziguinchor depuis le 30 avril 2018 pour enseigner la boxe pied-poings. Les cours ont lieu le matin. L'après-midi, les jeunes havrais participent à divers projets de la ville, notamment agricoles (la permaculture). Ce projet de l'association Emergence est soutenu financièrement par la mairie du Havre.

Le Havre et le Sénégal : un lien historique

Les liens entre le Havre et le Sénégal sont forts. Écoutez Sandrine Dunoyer :

Sandrine Dunoyer au Sénégal Impossible de lire le son.

La communauté sénégalaise est présente au Havre et dans son agglomération depuis les années 60. Ces flux migratoires sont liés au développement industriel et notamment aux activités de l'usine Renault de Sandouville.

Des coopérations récentes

En 2002, le Havre s'est associé à une démarche visant à construire des structures éducatives dans les grandes villes du Sénégal. Entre 2006 et 2009, la ville a soutenu la création d'une cellule sur les technologies de l'information et de la communication pour la ville de Saint-Louis au Sénégal. En 2017, pour les 500 ans du Havre, une exposition a été montée en collaboration avec le Musée Jacques Monod et l'Institut français d'Afrique noire (Dakar), intitulée " Le Havre – Dakar, partager la mémoire ".

Sandrine Dunoyer terminera son voyage au Sénégal par une audience avec Christophe Bigot, l'ambassadeur de France à Dakar, le vendredi 11 mai 2018.