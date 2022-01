Caen. Avenir du Stade Malherbe : l'opposition présentera son projet le 16 mai

Le conflit ouvert entre le président du Stade Malherbe Caen (Calvados) et la majorité des actionnaires du club se poursuit, avec des échanges par médias interposés. Après la conférence de presse organisée par Jean-François Fortin à la dernière minute après le match Caen-Toulouse (0-0) du mercredi 25 avril 2018, où il a réclamé la tenue en urgence d'une assemblée générale pour entériner définitivement l'organisation future du club, la majorité des actionnaires (9 sur 13) est sortie de leur silence via un communiqué de presse, jeudi 3 mai 2018.

• À Lire aussi. Jean-François Fortin demande une conclusion sous 8 jours !



Le projet présenté à la presse

"La majorité des actionnaires s'est mobilisée pour construire un projet sportif ambitieux, avec une équipe renouvelée et avec un véritable développement de budget", est-il ainsi écrit. Ils entendent présenter leur projet "avec un cap commun : être durablement performant et rayonner à l'échelle régionale, nationale et européenne", lors d'une conférence de presse prévue le mercredi 16 mai. Soit la veille de l'assemblée générale extraordinaire.