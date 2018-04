SM Caen : Jean-François Fortin demande une conclusion sous 8 jours ! 

Juste après le match nul de Caen face à Toulouse, Jean-François Fortin est venu devant la presse. Et le président caennais a été clair en demandant à l'instance officielle du club de se réunir "dans les plus brefs délais"

Si la rencontre entre Caen et Toulouse n'a pas passionné les foules, loin s'en faut, elle a toutefois permis au SM Caen de se rapprocher un peu plus de son objectif de maintien.

Mais l'intérêt majeur de la soirée est intervenu au coup de sifflet final quand Jean-François Fortin a convoqué la presse en zone mixte. Secoué depuis lundi dernier et mis en minorité par son conseil de surveillance, le président normand a été particulièrement clair dans son propos.

"demeurer dans un système qui ne me convient pas..."

Après être revenu mots pour mots sur la réunion de lundi dernier et sa mise en minorité par son conseil de surveillance, Jean-François Fortin a été plus loin ensuite :

"J'ai voulu intégrer au club, des personnes qui peuvent sous forme de partenariat avec le SM Caen, apporter les 15 millions qui manquent. Sans esclaffe, je peux vous dire que le club avance vers un un vrai club de Ligue 1. Ce soir, je dis clairement que rester président avec un projet auquel je ne crois pas pour obtenir le résultat que je souhaite, donc demeurer dans un système qui ne me convient pas, va faciliter ma réflexion".

"réunion dans les plus brefs délais"

Offensif et clair, le président normand a enchaîné : "je ne veux pas préparer une saison si je ne suis pas là au coup d'envoi. Je demande donc à l'instance officielle du SM Caen de se réunir dans les plus brefs délais de manière à ce qu'une conclusion soit apportée. Je vois un délai de huit jours, sinon je pense que le club sera en danger et ça, je ne veux pas".

Si le maintien semble très bien engagé sur le terrain, le tremblement de terre en coulisses semble encore loin d'être terminé au Stade Malherbe de Caen...

🎙 Retrouvez une partie de l'intervention du président Fortin en vidéo. #SMCaen #TeamSMC pic.twitter.com/z03jS94YtN — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) April 25, 2018

Sylvain Letouzé et Maxence Gorreguès