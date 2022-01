Rouen. Antre historique du football à Rouen, Robert-Diochon se transforme en stade de rugby

C'est tout le rugby normand qui rêve d'une belle fête. Le vendredi 4 mai 2018, sa locomotive, le Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) déménage au stade Diochon pour y accueillir Albi et la demi-finale aller des play-off pour monter en Pro D2. Plus grand que le stade Mermoz, l'antre habituelle des Lions, le stade Robert-Diochon a nécessité quelques ajustements pour s'adapter au rugby. Pour autant, ce n'est pas une première puisque le Stade Rouennais avait déjà reçu un match à Diochon en janvier 2014.

Plus de 5000 spectateurs attendus

"Évidemment, il a fallu réinstaller des poteaux de rugby à la place des buts, explique Alexandre Lelarge, responsable communication du club. Mais il a aussi fallu faire tout le traçage au sol." Pour homologuer ce terrain, un représentant de la Ligue de rugby est venu faire une inspection. "Le terrain est moins long donc on est à la limite. Les en-buts seront plus petits", ajoute Alexandre Lelarge. Le reste des installations est, lui, parfaitement aux normes pour accueillir les deux équipes et leurs fans.

Pour ce match historique pour le rugby normand, le Rouen Normandie Rugby a invité de nombreux clubs normands. Avec les ventes de billets, plus de 5 000 spectateurs sont attendus pour pousser derrière les Lions. En espérant que ce ne soit qu'une grande répétition avant de recevoir un match de la finale en cas de qualification.

