Rouen. Rugby : les Rouennais poursuivent leur sans-faute

Il ne fallait pas arriver en retard au stade Mermoz, le samedi 13 octobre 2018, pour les supporters du Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime). Contre Rennes, les leaders de leur poule de Fédérale 1 ont commencé leur travail de sape d'entrée de jeu, grâce à deux essais amenés dans les dix premières minutes de jeu sur des situations de maul près de l'en-but. Un autre essai similaire plus tard, les Lions sont rentrés au vestiaire avec un net avantage de 15 points à 6.

Les Lions survolent le classement

Souvent pénalisés, les hommes de Richard Hill ont payé leur indiscipline en début de seconde période, voyant même les Bretons revenir à égalité juste avant l'heure de jeu. Grâce à un coup d'accélérateur et à un quatrième essai, inscrit par Mosese Matuvou, les Rouennais ont pu reprendre les devants mais ils sont restés sous la menace de leurs adversaires jusqu'à la fin de la partie, finalement remportée 28 à 23. Si les Lions ont laissé le point du bonus défensif à leurs adversaires, ils sont parvenus à prendre celui de bonus offensif grâce à leurs quatre essais.

Au classement, le RNR est plus que jamais leader de sa poule de Fédérale 1 avec six victoires en six matches et déjà neuf points d'avance sur son dauphin, Trélissac. Pour leur prochain match, les Normands devraient avoir fort à faire le dimanche 21 octobre 2018 sur le terrain de Cognac.