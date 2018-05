Notre sélection de terrasses pour profiter des beaux jours à Rouen

Le retour des rayons de soleil, des températures plus douces, les week-ends prolongés du mois de mai… toutes les conditions sont réunies pour profiter des nombreuses terrasses des bars de Rouen (Seine-Maritime). La rédaction de Tendance Ouest vous emmène à la découverte de ses adresses préférées.

Entre amis le soir, avec les collègues à la sortie du bureau ou en famille après une bonne balade, le retour des beaux jours incite à s'asseoir en terrasse pour boire un verre. Mais encore faut-il trouver le bon emplacement, adapté à ses envies. Cette semaine, la rédaction de Tendance Ouest vous emmène à la découverte de ses terrasses rouennaises (Seine-Maritime) préférées.

Au soleil

La possibilité de parfaire son bronzage, lunettes de soleil sur le nez, est l'atout numéro un d'une bonne terrasse pour certains. Dans ce registre, les tables placées devant l'Underdogs, place de la Haute Vieille Tour, permettent de profiter du soleil rasant le plus tard possible. Sur la place du 19 avril 1944, l'astre rougeoyant s'invite plus volontiers dans l'après-midi. Le moment idéal pour une pause sur la terrasse du Socrate. Attention toutefois, les lieux sont prisés et appréciés, il n'est donc pas toujours facile d'y trouver une place. Non loin de là, la cour intérieure de l'espace du Palais regorge également de petites terrasses accueillantes. Avec une mention spéciale pour celle du Café de l'Échiquier, qui permet elle aussi de profiter des rayons du soleil pendant la majeure partie des journées ensoleillées.

Au calme

Ces terrasses ensoleillées sont parfois trop recherchées et bruyantes. Si vous avez plutôt envie de calme et d'un verre loin du bruit de la circulation, la rue Eau de Robec (sur sa partie piétonne) vous enchantera par ses nombreuses terrasses successives et son esprit de petit village en cœur de ville. Le décor est idéal : le Rouen typique, ses maisons à colombages et même, si vous tendez l'oreille, le ruissellement du Robec. Au centre de la rue, le Son du Cor propose la plus spacieuse de ces terrasses. Au printemps, elle capte les derniers rayons du soleil en fin de journée. Et attire les foules grâce à son petit plus : deux terrains de pétanque attenants pour se livrer à quelques parties, à l'heure de l'apéro, entre un verre et une planche de charcuterie et de fromage.

Le terrain de pétanque et la terrasse donnent un petit air de Provence au Son du Cor. - Pierre Durand-Gratian

À quelques pas se trouve le Couleur Café et sa terrasse des deux côtés du ruisseau. Un petit peu plus loin, rue du Père Adam, le P'ti Verdot sort quelques tables pour les beaux jours. L'ambiance y est conviviale, intimiste même dans cette petite rue. L'équipe est de bon conseil pour vous servir le vin qui vous correspond. Idéal pour redécouvrir le French Art de Vivre.

Au fil de l'eau

Pour profiter d'un peu de fraîcheur en plein cœur de Rouen, pourquoi ne pas s'installer sur une terrasse au bord de la Seine. C'est une adresse qui est devenue incontournable pour flâner avec la vue tournée vers le fleuve : Le Marégraphe. L'occasion de s'arrêter au calme pour boire un café, une bière ou un cocktail tout en regardant passer les navires sur la Seine.

En poursuivant le long des quais, en direction de la place de la République, La Taverne de Thor est un peu plus en retrait de la Seine. Mais la vue est tout aussi agréable. De l'autre côté de la Seine, les offres de terrasses au bord de l'eau se développent, notamment au 107. La terrasse est grande, abritée sous de larges parasols et le panorama tout aussi appréciable avec même les hauteurs de Rouen qui se dessinent au loin. Une autre vision de la ville à ne pas manquer. La pause est d'ailleurs un peu plus calme puisqu'il y a moins de passage de ce côté des quais.

Au pied de l'Histoire

Envie d'un verre avec une vue exceptionnelle sur les bâtiments historiques de Rouen ? Légèrement en contrebas de la cathédrale, derrière une rangée d'arbustes, la terrasse de la P'tite Jeanne offre un bon point de vue, à l'abri des regards des nombreux touristes. Au Délirium Café, vous risquez bien de vous retrouver sur une photo de touriste, mais le jeu en vaut la chandelle car vous aurez une vue imprenable sur le dessous de l'arche sculpté du Gros Horloge. Enfin, comment ne pas citer la place du Vieux-Marché, avec ses maisons à colombages et ses pavés au sol. De nombreuses terrasses ont été disposées pour profiter du soleil dans ce cadre exceptionnel. Celle de l'Euro Café, à l'extrémité de cette rangée de restaurants et bars, permet d'avoir une belle vue sur l'ensemble de la place.