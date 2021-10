Programmation. Théâtre à l'Ouest à Rouen : une programmation source de bonne humeur

Crée le 22 février 2017 grâce à la collaboration de l'animateur télé et radio Bruno Roblès et du journaliste Loic Bonnet, le tout jeune théâtre à l'Ouest enregistre depuis son ouverture un franc succès. "J'avais le désir de changer d'univers et grâce à nos activités professionnelles, Bruno et moi avions déjà un bon carnet d'adresses ce qui nous a permis d'inviter très rapidement des grands noms de l'humour, raconte Loïc Bonnet. Aujourd'hui, c'est la seule salle entièrement dédiée à l'humour à Rouen alors que la plupart des grandes villes de France multiplient les scènes d'humour. Il y avait une vraie lacune à Rouen et en quelques mois, on a pu constater que le public rouennais est très demandeur et vraiment friand d'humour." La programmation alterne tête d'affiches et jeunes espoirs que Loïc Bonnet déniche pour le plus grand plaisir de son public.

Des coups de coeur

Cette saison le théâtre accueille de grands humoristes tels Manu Payet, Franck Dubosc, Fabrice Eboué, Julien Courbet ou Jérôme Comandeur dont le spectacle prévu pour le 10 octobre annonce déjà complet. Mais pour Loïc Bonnet et Bruno Roblès, il est aussi essentiel de donner la parole à des humoristes moins célèbres mais prometteurs comme Dany Moreau, Nilson ou Stan invité dans le cadre du festival Rire en Seine.

Pour cette nouvelle saison culturelle, le théâtre a rouvert ses portes début septembre avec le spectacle d'Elodie Poux déjà présentée dernièrement. "C'est un vrai coup de coeur, explique Loïc Bonnet. Les spectacles d'Elodie ont fait complet la saison dernière et il m'a semblé logique de commencer l'année avec elle. C'est une séance de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu la voir sur scène faute de place. Elodie est une humoriste très charismatique qui pratique l'ironie et l'humour noir et elle sera amenée à revenir sur notre scène car nous avons aussi l'ambition de suivre le parcours de ces jeunes humoristes prometteurs que nous invitons". Pour nous présenter la nouvelle génération d'humoriste, c'est à Avignon que Loïc fait sa sélection "mais nous recevons aussi de plus en plus de demandes d'artistes. Le théâtre commence à se faire une belle réputation".

Une atmosphère intimiste

Le public du théâtre du petit ouest apprécie ce lieu intimiste qui favorise la proximité avec les artistes. La salle enregistre une jauge de 177 places. "Certains de ces artistes sont des habitués des Zénith. Pour eux aussi, c'est un vrai plaisir de retrouver cette proximité avec le public, ce rapport direct. C'est enrichissant pour tous car les artistes ont toujours besoin du retour du public : ces spectacles sont en constante évolution. Dès les débuts, nous avons mis un point d'honneur à favoriser l'échange avec les artistes invités. Depuis, c'est devenu une tradition. Après chaque spectacle, les humoristes viennent à la rencontre de leur public pour des séances de photos et de dédicace qui ont toujours du succès. Le spectacle se prolonge systématiquement ainsi".

Attiser la curiosité

"Au cours des premiers mois d'ouverture, nous avons pu constater que pour chaque spectacle le public pouvait se renouveler complètement. Nous avons capté des publics très différents grâce à la variété des humoristes invités. Certains sont venus par curiosité, d'autres pour retrouver des humoristes qu'ils appréciaient déjà. Depuis peu, nous avons pris la décision de mettre en place d'un abonnement pour fidéliser le public. Ce sont des cartes de 3 à 10 entrées que l'on peut partager. Le prix étant dégressif, notre public osera ainsi plus facilement se laisser surprendre par des nouveautés. Devant le succès de notre programmation nous avons aussi pris la décision d'organiser d'avantages de spectacle chaque semaine. Le théâtre est désormais ouvert du mercredi au dimanche. Les artistes invités se produisent souvent deux soirs d'affilée pour satisfaire au mieux la demande du public mais cela nous permet de varier encore plus notre programme."

L'humour avec un grand H

En plus des traditionnels stand up, Loïc Bonnet accueille magiciens, imitateurs, un spectacle de vulgarisation scientifique, des mentalistes et hypnotiseurs comme Hervé Barbereau révélé dans La France a un incroyable talent: "Il s'agit du divertissement au sens large. Si l'humour est la clé on a également choisi cette saison d'accueillir un groupe de musicien rouennais: St Hilaire parce que leurs textes sont croustillants et qu'ils ne se prennent pas au sérieux".

Parmi les nouveautés de cette saison le théâtre à l'Ouest accueillera désormais des spectacles humoristiques pour enfants qui seront proposés pendant les vacances scolaires comme Le jardin extraordinaire de la Cie du chemin ou Rémi les rois des comptines pour Noël. D'autre part, cette nouvelle saison fera la part belle aux pièces humoristiques comme Le Dîner de famille de Joseph Gallet et Pascal Rocher. "Le théâtre s'étoffe et propose des formules plus complètes avec une mise en scène et des décors sophistiqués", s'enthousiasme Loïc Bonnet.

Pratique. Théâtre à l'Ouest, rue de Buffon à Rouen. Tarifs : 10 à 33€ le spectacle. Programme complet sur www.theatrealouest.fr

A LIRE AUSSI.

Un nouveau théâtre 100 % humour arrive à Rouen

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Le Brexit, quelle bonne blague!

Des expériences immersives à l'Opéra de Rouen

Venezuela: pour oublier la crise, place à l'humour