Le Mesnil-Esnard. Les seniors connectés avec leurs petits-enfants

Après Maromme et Montville, Le Mesnil-Esnard (Seine-Maritime) a lancé des ateliers d'initiation à l'informatique pour les personnes âgées. Les premières séances se sont déroulées au mois de janvier 2018 : "C'est très important pour eux de pouvoir communiquer avec leurs proches et de rester en contact avec leur entourage", explique Claudie Lecoq, qui coordonne ces ateliers numériques en lien avec la mairie et le Centre local d'information et de coordination.

Ces séances se déroulent à l'Ehpad Le Moulin des prés pour des raisons logistiques puisque le lieu est équipé du Wi-Fi. Mais elles s'adressent aux habitants du Mesnil-Esnard. "La moyenne d'âge est de 75 ans avec des personnes de 80 ans", détaille Claudie Lecoq. Et elleq doivent venir aux ateliers avec leur matériel, ordinateur ou tablette. "Le formateur peut ainsi configurer l'appareil pour plus de facilité."

Les seniors curieux de Facebook

Pour les personnes âgées, il ne s'agit pas d'apprendre à faire des tableurs, mais "à communiquer avec leurs proches via le web". Selon Claudie Lecoq, "la principale demande des participants, c'est de savoir utiliser une boîte mail pour pouvoir écrire à leurs enfants, à leurs petits-enfants et pouvoir rester en lien avec leur famille".

Mais les réseaux sociaux attirent aussi les seniors, certains se tournent ainsi vers le premier d'entre eux, Facebook. "Ce n'est pas la demande la plus forte, mais ça leur permet d'échanger avec la famille", poursuit Claudie Lecoq. Autre demande spécifique, "une participante a voulu apprendre à utiliser Skype pour communiquer avec sa petite-fille qui est installée au Canada". Après ces séances de formation, "ils repartent enchantés de pouvoir utiliser ces outils", conclut Claudie Lecoq.

