Louis Bertignac dans The Voice ?

Le musicien et chanteur officierait aux côtés du Québécois Garou et de Florent Pagny. Un quatrième juré, a priori féminin, devrait compléter ce trio, chargé de découvrir les plus belles voix de France à partir de mars prochain sur TF1.

Pressentie depuis l'automne dernier, Sharleen Spiteri, la chanteuse du groupe écossais Texas, serait finalement hors course en raison de son trop faible niveau en français. Nolwenn Leroy aurait été également contactée mais aurait été contrainte de décliner la proposition en raison de son agenda déjà bien rempli.

Pour animer son nouveau télé-crochet qui débutera fin mars, TF1 renouera sa confiance en Nikos Aliagas, qui avait présenté les huit saisons de Star Academy de 2001 à 2008.