Le-Havre. Football (Ligue 2, 35e journée) : Le Havre surclasse Nancy et peut encore rêver

Le match

La fermeture de la tribune Nord, celle du kop, conséquence du huis clos partiel infligé par la Ligue pour les trois derniers matches à domicile du HAC cette saison, a rendu le décor bien tristounet. Mais au moins, les Havrais ont tout fait pour que la soirée soit festive. Ils ont livré une bonne première période, sans toutefois trouver l'ouverture, malgré deux belles occasions pour Assifuah (9e) et Mateta (40e), entré en jeu quelques instants plus tôt à la place d'Andriatsima, blessé.

L'entrée fracassante de Guitane

Les Ciel et Marine sont repartis de plus belle au retour des vestiaires, asphyxiant des Nancéiens à la dérive. Et après une tentative de Gory repoussée par la transversale (54e), leurs efforts ont logiquement fini par payer, grâce au buteur maison, Mateta, auteur d'un doublé en l'espace de neuf minutes (2-0, 69e). Dans le temps additionnel, Guitane, cinq minutes seulement après son entrée en jeu, a parachevé le succès incontestable des siens au terme d'une chevauchée dont il a le secret (3-0, 90e+1). Avec cette 15e victoire de la saison, le HAC revient à quatre points de la 4e place occupée par Clermont, qui devance à la différence de buts Brest, 5e, et Châteauroux, 6e. L'espoir d'accrocher une place en play-offs est donc toujours d'actualité, d'autant que les Ciel et Marine comptent un match de retard (à Reims le lundi 30 avril). De quoi donner du piment à la réception de l'AC Ajaccio dès vendredi 27 avril 2018.

Les buts

60e : Youga décale Bonnet sur le côté droit. Le centre du capitaine havrais est coupé au premier poteau par Mateta, qui inscrit son 13e but de la saison.

HAC - Nancy : 1-0

69e : Bese sert Mateta dans la profondeur. La frappe croisée de l'attaquant havrais, en première intention, ne laisse aucune chance à Jourdren. Et de 14 pour le joueur prêté par l'Olympique lyonnais !

HAC - Nancy : 2-0

90e+1 : Guitane se faufile entre deux défenseurs lorrains, entre dans la surface, avant de décocher, du pied gauche, une frappe victorieuse à ras de terre.

HAC - Nancy : 3-0

Réaction

Oswald Tanchot (entraîneur du Havre) : "Sur la deuxième mi-temps, on a eu un football alerte, dynamique, avec beaucoup de mouvements et de simplicité. De jolis buts, aussi, même si on a mis du temps à mettre le premier. J'ai retrouvé une identité de jeu. Ce match-là méritait une autre atmosphère. L'ambiance était sympa avec les petits dans la tribune, mais on n'avait pas notre kop. Un match comme ça avec notre kop, ça aurait été sympa. On espère que nos supporters vont retrouver le chemin du stade. On a un super challenge à relever dès vendredi, avec, je l'espère, notre public."

La fiche

Arbitre : M. Ben El Hadj. Spectateurs : 5 771

Buts HAC : Mateta (60e et 69e), Guitane (90e+1)

HAC : Thuram – Bese, Moukoudi, Bain, Coulibaly – Lekhal – Assifuah (Gory, 50e), Fontaine, Youga, Bonnet (c) (Guitane, 86e)– Andriatsima (Mateta, 37e). Entraîneur : Oswald Tanchot

NANCY : Jourdren – Cuffaut, Diagne, Lang, Muratori – A. Ba, Cétout (c) (Nguiamba, 61e), N'Guessan, Busin (Dalé, 59e) – Koura (Bassi, 73e), Nordin. Entraîneur : Didier Tholot

