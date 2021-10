Le-Havre. Football (Ligue 2, 30e journée) : Le Havre perd (très) gros à Châteauroux

Le match

Le HAC est toujours aussi désespérant à l'extérieur. A Châteauroux, les Havrais ont concédé leur 4e défaite consécutive loin de leurs bases, où leur dernier succès remonte au 28 novembre 2017 (3-0 à Nancy). Depuis, ils n'ont amassé en déplacement que 2 points sur 21 possibles (2 nuls et 5 défaites). En L2, personne n'a fait pire durant cette période. Comment, dans ces conditions, encore espérer voir le HAC se mêler à la lutte pour l'accession ? D'autant que tous ses concurrents directs se sont imposés dans le même temps. Les Ciel et Marine comptent désormais cinq points de retard sur le Paris FC, 5e, six sur Lorient, 4e, 7 sur l'AC Ajaccio, 3e, et 8 sur Nîmes, 2e avec un match en moins. On ne parle pas de Reims, le leader, qui a creusé un tel écart qu'on ne voit pas comment le titre pourrait lui échapper. Bref, ça commence à sentir sérieusement le roussi pour cette équipe havraise incapable de confirmer ses bonnes dispositions à domicile. Sept jours après son convaincant succès face à Clermont (2-1), on n'attendait rien d'autre qu'une confirmation dans le Berry.

Pas le droit à l'erreur face à QRM

Mais Bonnet et les siens ont dû rapidement courir après le score après le joli but inscrit par Alhadhur (1-0, 12e). Puis ils ont cédé une seconde fois à l'approche du dernier quart d'heure sur une frappe majuscule de Tounkara (2-0, 74e). L'expulsion de Sanganté, coupable d'un mauvais geste sur Ferhat (78e), puis la réduction de l'écart signée Gory (2-1, 82e) ont laissé croire qu'un miracle était encore possible. Espoir déçu. Les deux semaine qui séparent les Havrais de leur prochain match – ce sera le vendredi 30 mars 2018 face à QRM au Stade Océane – ne seront pas de trop pour tenter de remettre les têtes à l'endroit. Face au voisin de l'agglo de Rouen, le HAC n'aura d'autre choix que de l'emporter. Sinon...

Les buts

12e : A la suite d'une longue relance de Nyamsi, Alhadhur s'échappe côté gauche, repique dans l'axe avant d'enrouler une frappe victorieuse.

Châteauroux - HAC : 1-0

74e : A l'entrée de la surface, Tounkara décoche une frappe splendide qui vient se loger dans la lucarne.

Châteauroux - HAC : 2-0

82e : Sur un corner de Ferhat, Gory arme une belle volée qui fait mouche.

Châteauroux - HAC : 2-1

La fiche

Arbitre : M. Dechepy. Spectateurs : 3 235

Buts Châteauroux : Alhadhur (12e), Tounkara (74e) ; HAC : Gory (82e)

Avertissements HAC : Gory (76e), Ferhat (79e), Youga (90e+1)

Expulsion Châteauroux : Sanganté (78e)

CHATEAUROUX : Hassen – C. Traoré, Nyamsi, Bourillon, Mboné (c), Alhadhur – Benrhama (Merghem, 75e), Sarr, Sanganté, Barthelmé (Khadda, 66e) – Tounkara (Mandanne, 80e). Entraîneur : Jean-Luc Vasseur

HAC : Balijon – Bese, Moukoudi, Bain, Camara (Fontaine, 83e)– Youga, Lekhal – Ferhat, Bonnet (c), Assifuah (Gory, 65e) – Andriatsima (Mateta, 57e). Entraîneur : Oswald Tanchot

