Football (Ligue 2, 14e journée): Le Havre résiste au leader

Le 07 novembre 2017 à 08:41 Par : Pierre Durand-Gratian

Le Havre AC a tenu en respect le leader rémois ce lundi 6 novembre 2017 au Stade Océane (Seine-Maritime) au cours d'une soirée riche en occasions de part et d'autre mais dépourvue de but (0-0). Toujours invaincus à domicile, les Ciel et Marine occupent la 6e place.