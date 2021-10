Le Cargo présente ses concerts de 2012!

En 2012, le Cargo fête ses 5 ans! De Justice en passant par Arctic Monkeys, Brigitte et Jean-Louis Murat, le Cargo propose pour 2012 un très beau programme pour l'année 2012.



Artistes et groupes de la scène internationale, nationale et régionale vont occuper les planches du Cargo. Pour toutes les générations, du 12 Janvier au 26 Avril, venez profiter des concerts proposés par toute l'équipe du Cargo!



Ecoutez Christophe Moulin, Co-directeur du Cargo à Caen.



Découvrez la programmation 2012 du Cargo via notre portail musical : Cliquez-ici!