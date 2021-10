Un nouvel album en préparation pour Bloc Party

La question de se séparer du chanteur Kele Okereke avait été évoquée, mais aujourd'hui on assiste à un nouveau revirement de situation : sur leur site officiel, les membres du groupe ont partagé une image montée à la façon des personnages de la série des "Simpson" avec une représentation du leader du groupe au beau milieu des autres musiciens.

Pour renforcer le sens de l'image, les membres ont ajouté comme titre "Bloc Party est toujours Bloc Party" et en annotation, un « see you soon » !

Un nouvel album est donc en prévision avec une sortie attendue un peu plus tard dans l'année.