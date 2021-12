La CGT contre-attaque

Selon le secrétaire général l'Union Départementale CGT du Calvados, Gilles Prunier les annonces du ministre "destinées à rassurer le grand public" (...) "sont mensongères". " Il nous appartient de rétablir la vérité et nous vous invitons à en faire de même. En effet à 7h30 on pouvait entendre de sa bouche un message indiquant que l'ensemble des dépôts de carburant était débloqué. A ce sujet nous pouvons vous affirmer que dès 4h00 ce matin le dépôt de Caen était de nouveau occupé par quelques 200 manifestants alors qu'une trentaine d'autres reprenait celui de Ouistreham. Effectivement, après l'évacuation d'hier soir quelques stations ont pu être ravitaillées mais nous sommes bien loin d'un retour à la normal. Bien entendu, nous réaffirmons que notre objectif reste le combat du projet gouvernemental concernant la réforme des retraites et que la situation n'est que la conséquence de l'entêtement de ce dernier dans sa volonté de passage en force. Pour notre part nous considérons le sujet des retraites comme un véritable enjeu de société qui mérite une autre prise en compte que la seule gestion comptable où le jeu consiste à qui paiera le moins".

