Rouen. Foot US : les Léopards de Rouen tombent les armes à la main

En déplacement chez le leader du championnat le samedi 21 avril 2018, les Léopards de Rouen n'ont pu aligné qu'un effectif réduit. La tache s'annonçait donc délicate face à Thonon-les-Bains, qui affichait quatre victoires pour une seule défaite. Mais lors de la rencontre, les Léopards de Rouen surprennent leurs adversaires et ne se laissent pas impressionner. Et même si les Black Panthers sont plus forst, les Léopards marquent des points. Au coup de sifflet final, les locaux s'imposent sur le score de 27-20.

Les Léopards sont fiers de leur performance, en effectif réduit, face au leader du championnat. Au classement, les Rouennais restent à la 7e et avant-dernière place avec une victoire pour six défaites. Le prochain match aura lieu sur leur terrain. Les Léopards recevront les Molosses d'Asnières-sur-Seine, actuellement 4e.