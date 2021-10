Rouen. Foot US : les Léopards de Rouen restent à quai

Le début de saison des Léopards de Rouen (Seine-Maritime) est décidément bien compliqué. Après deux défaites pour lancer leur saison en championnat Élite de football américain, les Rouennais espéraient se lancer contre les Molosses d'Asnières aussi mal partis qu'eux. Mais rien ne s'est passé comme prévu en région parisienne le samedi 3 mars 2018.

Une défaite très sèche

Cette fois, la défense des Léopards n'a pas réussi à stopper l'attaque des Molosses qui ont marqué 36 points. Et en attaque, les Léopards sont restés inoffensifs et n'ont pas inscrit le moindre point. Au coup de sifflet final, les Rouennais s'inclinent 36-0 et reste figés au fond du classement, à la 7e place sur 8 avec trois petits points pris. La prochaine rencontre pour les Rouennais se jouera à la Courneuve, sur le terrain des Flash qui sont à la 5e. Un match qui semble à la portée de Léopards qui pourraient regagner de la confiance et enfin lancer leur saison.