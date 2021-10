Cette exposition du collectif de photographie “Objectif images 14” retrace le travail de reportage des sept photographes du collectif, attaché au patrimoine maritime et portuaire de Caen, et son activité humaine.

Pratique. C’est au CHU de Caen, du vendredi 6 janvier au 31 mars. Entrée libre. Informations au 02 31 06 46 35 et sur www.chu-caen.fr .