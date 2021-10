Aventures photographiques autour de Paul-Emile Victor

Pour l’explorateur, “l’aventurier est le poète de l’errance. Il rêve ses rêves, comme chacun, mais il est prêt à en payer le prix. C’est un imaginatif capable d’exprimer son rêve, de l’organiser et d’agir”.

À l’initiative du Centre régionale de Lettres de Basse-Normandie et de l’Agence régionale de conservation de l’image et du son, et en concertation avec les héritiers de Paul-Emile Victor, cette exposition retrace les expéditions de l’aventurier du Grand Nord et du cercle polaire. Photos, croquis, dessins, ouvrages..., différents supports seront visibles.

Pratique. C’est à la Maison de l’Étudiant, Campus 1 de l’Université de Caen, du 9 au 27 janvier. Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h30. Entrée libre. Renseignements au 02 31 56 60 93 et sur www.unicaen.fr .