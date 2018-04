Football : coup de tonnerre à Caen, Fortin mis en minorité ? 

Président depuis 2002, Jean-François Fortin vient, par un communiqué de neuf des treize actionnaires du Stade Malherbe de Caen que nous nous sommes procuré, d'être accusé "d'offre publique d'achat hostile" au club. Explications.

"Nous en avons assez, trop c'est trop (...) trop de mensonges de contre-vérités, de manigances qui pénalisent aujourd'hui le Stade Malherbe ", c'est par ces mots qu'un communiqué co-signé de Laurent Batteur et Michel Besneville, actionnaires historiques du SM Caen en compagnie de sept autres des treize actionnaires, ont débuté leur propos, ce lundi matin 23 avril. Réunis hier pendant plus de six heures, les neuf n'ont pas fait dans la demi mesure avec une cible : Jean-François Fortin.

"Trop de mensonges, de contre-vérités, de manigances"

Reconnaissant d'abord l'équilibre des statuts particuliers du club et son équilibre avec 13 actionnaires et 56 entrepreneurs normands, Laurent Batteur et Michel Besneville dénoncent ensuite un "esprit de club menacé, un ADN remis en cause" puisque le dernier arrivé des actionnaires Pierre-Antoine Capton pourrait détenir "67% du capital" selon les co-signataires du communiqué, "cela représente un risque majeur, même si ce rachat, cette OPA se faisait avec la bénédiction de Jean-François Fortin".

La réunion du conseil de surveillance prévue ce soir à partir de 17h s'annonce donc des plus intéressantes à suivre. "Le Stade Malherbe est à la croisée des chemins" conclut le communiqué, "soit il est vendu comme produit financier à un actionnaire, soit il poursuit son chemin que nous défendons (...) par amour du club".

Fortin mis en minorité, démissionnaire ou évincé ?

L'issue est potentiellement triple dans ces conditions pour Jean-François Fortin, soit il est mis en minorité, il démissionne ou il est évincé par la majorité de ses actionnaires.

