Etretat : 21 personnes isolées par la marée dans le secteur du Trou

Samedi 21 avril 2018, 21 personnes se sont retrouvées isolées par la marée dans la secteur du Trou à l'Homme près d'Etretat (Seine-Maritime). Elles ont pu être secourues.

L'hélicoptère Dragon 76 et les pompiers ont été mobilisés samedi 21 avril 2018 dans le secteur du Trou à l'Homme près d'Etretat (Seine-Maritime). Elles se sont faites piéger par la marée vers 13 heures et se sont retrouvées isolées.

[#sauvetage]▶️https://t.co/amOiZBUyk3 21personne isolées par la #marée secteur Trou à l'Homme-#Etretat , rotation du semi rigide de #CODIS76 et @Dragon_HelicoSC, toutes les personnes arrivées saines et sauves sur la plage . opération coordonnée par #CROSS Gris-Nez pic.twitter.com/07KK6I0Rfx — PREMAR Manche (@premarmanche) 21 avril 2018

15 personnes ont été évacuées par hélicoptère, les autres par bateau: "L'hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile évacue 15 personnes et le semi rigide du CODIS 6 personnes", précise la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans un communiqué. Les 21 personnes ont pu être ramenées à terre saines et sauves.

Prendre ses précautions

La préfecture maritime rappelle qu'avant toute sortie en mer il est notamment recommandé de consulter la météo, de ne pas partir seul et d'avoir un moyen de communication en état de marche.

A LIRE AUSSI.

Quatre personnes isolées par la marée à Étretat

Calvados : sauvetage de deux jeunes femmes isolées par la marée

Huit personnes isolées par la marée à Etretat

Seine-Maritime : sept personnes isolées par la marée dont deux enfants

Calvados : isolées par la marée montante, 4 personnes secourues