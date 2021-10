L'année 2012 commence comme 2011 s'était terminée. Sylvain Letouzé et sa carte blanche continuent de faire des ravages dans le sport Bas Normand... Cette semaine et pour la nouvelle année, le consultant sports de Tendance Ouest s'est amusé à imaginer les bonnes résolutions des sportifs et dirigeants de la région.... Attention, chaud devant !

Une carte blanche à consommer sans modération.