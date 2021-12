Alençon. Une tyrolienne de 220 mètres de long au-dessus du Conseil départemental de l'Orne !

Le programme de la troisième édition du Festival Lik'Orne vient d'être dévoilé : ce festival organisé par la marque de vêtement Six-One dans l'enceinte du Conseil départemental avait attiré 3400 visiteurs en 2016, 4300 en 2017. 6000 sont espérés en 2018.

Synergie entre département de l'Orne et ville d'Alençon

Au-delà des clivages politiques, la ville d'Alençon s'associe au Conseil départemental de l'Orne pour une synergie de moyens, et toujours des démonstrations de VTT acrobatique, des concerts, des exposants…

Jérôme Verrier, inventeur du festival Lik'Orne :

Jerôme Verrier Impossible de lire le son.

Une tyrolienne au-dessus du Conseil départemental de l'Orne

Le 26 mai sera une journée festive, ludique, musicale, culturelle et gratuite, intitulée cette année " Game of Orne ", avec surtout une spectaculaire tyrolienne installée en haut d'une grue haute de 26m (c'est la hauteur d'un immeuble de 8 étages) et longue de 220m à travers tout le parc de l'hôtel du département. Christophe de Balorre, président du Conseil départemental de l'Orne :

Christophe de Balorre Impossible de lire le son.

C'est promis : Christophe de Balorre sera parmi les premiers à tester cette tyrolienne, tout comme Emmanuel Darcissac, le maire d'Alençon :

Emmanuel Darcissac Impossible de lire le son.

Lik'Orne, le 26 mai 2018 dans l'enceinte du Conseil départemental de l'Orne à Alençon. Entrée gratuite.