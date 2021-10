Adele artiste la plus téléchargée sur Spotify en 2011

Classement des 10 titres les plus écoutés en France en 2011 sur Spotify :

1- Adele : Rolling In The Deep

2- Nec Pluribus Impar : Intro

3- Rihanna : S&M

4- Jennifer Lopez (feat. Pitbull) : On The Floor

5- Diddy (feat. Dirty Money et Skylar Grey) : Coming Home

6- The Black Eyed Peas : Just Can't Get Enough

7- Bruno Mars : Grenade

8- Eminem & Rihanna : Love The Way You Lie

9- Metronomy : The Look

10- Snoop Dog & David Guetta : Sweat

Les abonnés à Spotify peuvent profiter d'une liste de lecture regroupant les 100 titres les plus populaires de l'année.