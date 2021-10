Adele sort un album et un DVD live

L'album live de 17 morceaux extraits de 19 et 21 (plus des reprises de "I Can't Make You Love Me" de Bonnie Raitt et de "If It Hadn't Been For Love" des Steeldrivers) sera accompagné d'un DVD de 90 minutes comprenant, outre le concert, des séquences en coulisses tournées par Paul Dugdale, qui a aussi travaillé avec Florence + the Machine.

Son deuxième album, 21, s'est classé numéro un des charts dans 17 pays, avec les hits "Rolling in the deep", "Set fire to the rain" et "Someone like you"

adele.tv