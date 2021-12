Adele fera de la country après son album "21"

Le journal anglais The Sun a rapporté le 4 août qu'Adele avait découvert de nouvelles sources d'inspiration au cours de sa tournée américaine : la country, le rockabilly et le bluegrass.

Dans l'interview, la chanteuse loue "les mélodies et les paroles très directes" de ces genres. "J'ai envie de passer un peu de temps à Austin au Texas et à Nashville, dans le Tennessee, histoire d'apprendre."



Adele est en tournée aux Etats-Unis et au Royaume-Uni jusqu'au 21 octobre. Elle s'attellera ensuite à son nouvel album qui pourrait, selon le NME, inclure des collaborations avec Tinie Tempah et Jay-Z.



Son deuxième LP, 21, a atteint le sommet des charts dans 17 pays. Au Royaume-Uni, Adele détient le record de longévité en tête du top album pour une artiste.