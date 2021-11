Fin du suspense pour la sélection du 71e Festival de Cannes

La vingtaine de films en course du 8 au 19 mai pour la Palme d'or sera dévoilée à 11H00 (09H00 GMT).

Alors que quatre Français étaient dans la course l'an dernier, le plus grand rendez-vous mondial du 7e Art pourrait voir concourir pour sa 71è édition l'auteur de "La loi du marché" Stéphane Brizé avec "Un autre monde", nouveau film avec Vincent Lindon, ou encore Claire Denis avec "High Life", son premier film de science-fiction en anglais avec Robert Pattinson et Juliette Binoche.

Olivier Assayas serait sur les rangs avec "E-Book", film se déroulant dans le milieu de l'édition avec Guillaume Canet et à nouveau Juliette Binoche, également pressentie sur le tapis rouge pour un troisième film, "Vision" de la Japonaise Naomi Kawase.

La présence de Jacques Audiard, Palme d'or 2015 pour "Dheepan", pour son western américain "Les Frères Sisters" avec Joaquin Phoenix serait en revanche très incertaine, tout comme celle du Québecois Xavier Dolan pour "Ma vie avec John F. Donovan".

Les Américains pourraient être présents cette année avec "First Man" de Damien Chazelle ("La la land") avec Ryan Gosling, sur l'astronaute américain Neil Armstrong, avec "Radegund" de Terrence Malick, sur une figure de la résistance autrichienne à Hitler, ou encore avec le thriller "Under The Silver Lake" de David Robert Mitchell.

Parmi les autres noms fréquemment cités, figurent celui de l'Italien Paolo Sorrentino pour "Loro" sur Silvio Berlusconi, celui du légendaire Franco-Suisse Jean-Luc Godard pour "Livre d'image", ou encore celui du Danois controversé Lars Von Trier avec "The House that Jack Built" avec Uma Thurman et Matt Dillon. Le Turc Nuri Bilge Ceylan, Palme d'or en 2014 pour "Winter Sleep", pourrait revenir avec "Le Poirier sauvage".

Un film de la compétition a déjà été annoncé, "Everybody Knows" de l'Iranien Asghar Farhadi, avec Javier Bardem et Penelope Cruz, qui ouvrira le festival le 8 mai.

Le jury sera présidé cette année par l'actrice australienne Cate Blanchett, figure de proue de la lutte contre le harcèlement sexuel, six mois après le scandale Weinstein qui a fortement secoué le monde du cinéma. Elle sera la 12e femme à se voir confier ce rôle.

