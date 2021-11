Le-Havre. 500 ans du Havre : un million d'euros d'impayés, la réponse de la Ville

Le site Médiapart annonce mardi 10 avril 2018 que des prestataires des 500 ans du Havre (Seine-Maritime) font face à plus d'un million d'euros d'impayés. Le Canard enchaîné, à paraître mercredi 11 avril, parle même d'un trou de 2,25 millions d'euros. C'est Édouard Philippe, premier ministre et ancien maire du Havre, qui a été le grand architecte de cet événement phare de l'année 2017 dans la cité Océane. La ville du Havre appelle à ne pas confondre la gestion de l'argent public et les difficultés d'une entreprise.