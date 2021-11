Granville. Nouveaux aménagements et confort pour le navire à passagers Le Victor Hugo

Les liaisons maritimes entre la Manche et les îles anglo-normandes représentent une activité économique essentielle pour les ports et le tourisme manchois. Elles sont assurées par deux navires : le Granville et le Victor Hugo, deux navires propriétés du Conseil Départemental de la Manche

Augmentation du nombre de passagers

L'augmentation constante du nombre de passagers, aujourd'hui estimée à 3 000 passagers par an, sur la ligne nord, au départ de Diélette vers Guernesey et Barneville-Carteret vers Jersey, montrait le besoin de disposer de places supplémentaires et d'améliorer les conditions de navigation.

Amélioration du confort des passagers

Suite aux travaux effectués depuis décembre 2017 sur le site des Constructions Mécaniques de Normandie à Cherbourg, la capacité du nombre de passagers est passée de 195 à 236.

Le design du pont principal a été pensé pour le confort des passagers, avec de nouveaux sièges confortables, des espaces plus lumineux, un espace de boutique mis en valeur. Les passagers pourront désormais accéder à un espace extérieur avec là encore, des sièges mis à leur disposition (20 sièges). La décoration a également été repensée et rend hommage à Victor Hugo pour qui l'exil dans les îles anglo-normandes a été source d'inspiration.

Pour améliorer la tenue de à la mer du navire, et donc le confort des passagers, deux ailerons fixes au profil aéronautique ont été rapportés sur chaque coque.

1.3 millions d'Euros d'aménagements

La restructuration du navire a coûté 1 335 744 € HT, moins onéreux que la construction d'un nouveau navire estimé à 5 millions d'Euros,