Romantique. "Paris je t'aime" : la ville lumière en musique avec l'ensemble Octoplus

À chaque rendez-vous, l'ensemble Octoplus, dirigé par Sylvain Baudry, présente une programmation originale afin de faire découvrir par une approche ludique un mouvement musical. Cette fois-ci, avec "Paris je t'aime", Sylvain Baudry opte pour une programmation thématique inspirée par les attraits de la ville lumière :

Pourquoi avoir choisi comme thème Paris ?

"Parce que j'aime cette ville mais surtout parce que beaucoup d'artistes ont été inspirés par la capitale et parmi eux de nombreux musiciens. Lorsque l'on pense à Paris, à la façon dont les compositeurs l'ont traduite en musique, on pense immédiatement à des airs incontournables comme 'La vie parisienne' d'Offenbach et à Piaf. Avec ce programme, j'ai voulu établir des ponts entre musique classique et chanson populaire. Je cite par exemple des compositeurs classiques comme Satie et Poulenc qui se sont inspirés des codes de la musique populaire."

Quels sont les genres musicaux sélectionnés pour cette programmation ?

"Avec Cole Porter et George Gershwin et son 'Américain à Paris', je fais indirectement référence à la comédie musicale, avec Offenbach et Oscar Strauss, j'évoque l'opérette mais pour ce qui est des musiques plus contemporaines et passées dans le répertoire populaire j'ai souhaité introduire dans la programmation Astor Piazzolla. Ce compositeur d'Amérique du Sud venu étudier la musique classique à Paris a imaginé de nombreuses mélodies aujourd'hui emblématiques de la culture populaire comme 'Paris Canaille', rendu célèbre par Juliette Greco, 'La complainte de la butte', interprétée par Mouloudji ou encore 'Sous le ciel de Paris', chanté par Edith Piaf. Ce programme me permet de parcourir presque un siècle de création artistique, de l'Empire avec Offenbach, aux années 60 avec Piazzolla et des genres musicaux très variés."

S'agit-il de chansons uniquement ou y a-t-il aussi des morceaux purement instrumentaux ?

"J'ai essayé de marier les deux, même si j'ai mis l'accent sur le chant. Cependant, la pièce d'Erik Satie 'La belle excentrique' est écrite pour le piano à quatre mains. C'est une pièce de music-hall. Pendant longtemps Erik Satie a vécu grâce à son travail au cabaret du chat noir à Montmartre en tant que pianiste de bar. Il a ainsi produit de nombreuses pièces de ce style qui sont incontournables dans son répertoire. J'ai donc sollicité deux pianistes pour ce concert mais j'ai également fait appel à un accordéoniste, Yannick Le Breton, car c'est un instrument incontournable de la musique populaire. Il interprétera, entre autres, 'Les chemins de l'amour' de Francis Poulenc. Cette programmation met en effet l'accent sur ce compositeur aujourd'hui méconnu du grand public."

Pratique. Samedi 7 avril à 17 h 30 et dimanche 8 avril à 16 heures, à la Chapelle Saint-Julien à Petit-Quevilly. De 5 à 8 €. Réservations au 06 10 46 57 87.

