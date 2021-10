Caen. Notre-Dame de Paris : un danseur de Caen dans dans la troupe, bientôt au Zénith

Qui ne se souvient pas de Garou, Patrick Fiori et Daniel Lavoie déclamant leur amour à "Belle" ? Mais il y avait aussi du breakdance, dans la comédie musicale culte Notre-Dame de Paris. 18 ans après sa création, le spectacle signe son grand retour sur scène. Et parmi la troupe d'artistes participant à cette nouvelle édition du show -au Zénith de Caen (Calvados) ce vendredi 20 et samedi 21 octobre 2017 - on retrouve un Caennais, Salim Halmi.

Un spectacle amélioré

Tour à tour, ce jeune danseur de breakdance se glisse dans la peau d'un sans-papiers, d'une gargouille ou encore d'un gardien du chevalier Phoebus. Côté chorégraphie, le spectacle original a été un peu dépoussiéré. "Les bases sont restés mais beaucoup de choses ont été ajoutées, présente Salim. Même les décors, les lumières et les costumes ont évolué... Mais on retrouve bien l'atmosphère du début."

Une chance pour lui, les break danseurs ont gagné de l'importance sur scène. "Nous intervenons dans plusieurs chorégraphies, et surtout on a pas mal de moment en solo, précise-t-il. On est les seuls acrobates qui peuvent interpréter une chorégraphie bien à eux, on est assez libres de choisir ce que l'on fait à certains moments."

Passé par Taïwan et le Liban

Des moments d'interprétations dans lesquels Salim s'est lancé devant de grandes salles françaises, et même à l'étranger. "Notre-Dame a sa version italienne, polonaise et même sud-coréenne". Cette année, il a par exemple pu se produire à Taïwan et au Liban.

De retour à Caen, il joue cette fois-ci à domicile et est content de pouvoir enfin présenter le spectacle à ses proches. A seulement 23 ans, il confie que "c'est la première fois que je participe à un spectacle aussi connu. Si on veut continuer dans ce milieu, c'est un vrai plus sur le CV, un step au dessus".

Pratique. Vendredi 20 et samedi 21 octobre 2017. Zénith de Caen. Tarifs : de 28 à 69 €.

