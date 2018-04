À Rouen, la moitié du service assurée pour le premier jour de grève de la TCAR

Selon les prévisions de la TCAR, à peine plus de la moitié du trafic sera assurée le jeudi 5 avril 2018, pour la première journée de mobilisation dans les transports en communs de l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime).

Après deux jours de grève de la SNCF, c'est la TCAR qui prend le relai dans les transports en commun de l'agglomération rouennaise. Du jeudi 5 avril au samedi 28 avril 2018, le personnel du réseau a annoncé 55 minutes de grève, chaque jour, aux heures de pointe. Et le mouvement devrait être assez suivi pour la première journée de mobilisation, le jeudi 5 avril 2018.

Moins d'un métro sur deux

Au total, selon les estimations de la TCAR, 56 % du trafic sera assuré sur le réseau entre 16h30 et 17h25. Le métro sera le plus touché avec seulement 47 % du trafic assuré. Un chiffre qui monte à 54 % pour les lignes TEOR et à 59 % sur les lignes F1 à F5. Les lignes régulières de bus seront les moins touchées avec 60 % de trafic assuré pour les lignes 5, 6, 8, 11, 13, 20 ,22, 40 et 41. Le trafic devrait être normal pour les autres lignes.